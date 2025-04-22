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Часть пятиэтажки обрушилась в Атырау

Около 6:00 утра 22 апреля 2025 года в Атырау обрушилась средняя часть здания общежития 2 Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, сообщает Zakon.kz.

Источник: РСК Атырау

По информации Региональной службы коммуникаций, пострадавших и погибших нет.

«Здание, расположенное по проспекту Студентов, 29, было построено в 1972 году. В ноябре 2022 года хозяйственная служба вуза обнаружила дефект в стене первого этажа и сообщила об этом соответствующим органам. После этого специалисты управления государственного архитектурно-строительного надзора Атырауской области провели техническое обследование и признали здание аварийным и опасным для проживания. С 1 февраля 2023 года в общежитии никто не проживал», — рассказали в РСК.

Сейчас управление строительства Атырауской области совместно с университетом приступило к сносу двух аварийных общежитий и строительству на их месте современного нового.