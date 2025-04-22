Часть пятиэтажки обрушилась в Атырау

«Здание, расположенное по проспекту Студентов, 29, было построено в 1972 году. В ноябре 2022 года хозяйственная служба вуза обнаружила дефект в стене первого этажа и сообщила об этом соответствующим органам. После этого специалисты управления государственного архитектурно-строительного надзора Атырауской области провели техническое обследование и признали здание аварийным и опасным для проживания. С 1 февраля 2023 года в общежитии никто не проживал», — рассказали в РСК.