В Башкирии мужчина табуреткой до смерти забил сожительницу

В Салавате вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в гибели сожительницы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
В суде установлено, что пара сильно поругалась и разъяренный мужчина набросился на женщину, стал ее жестоко избивать, а затем табуреткой добил сожительницу по голове. От тяжелых травм женщина умерла до приезда скорой.
Свою вину мужчина признал частично. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
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