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В Башкирии мужчина табуреткой до смерти забил сожительницу

Жителю Башкирии вынесли приговор за смертельное избиение сожительницы.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в гибели сожительницы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

В суде установлено, что пара сильно поругалась и разъяренный мужчина набросился на женщину, стал ее жестоко избивать, а затем табуреткой добил сожительницу по голове. От тяжелых травм женщина умерла до приезда скорой.

Свою вину мужчина признал частично. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

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