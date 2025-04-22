В Новосибирске рушится дамба: целый микрорайон может отрезать от города

«На улице Дубравы, когда решится вопрос по дамбе? Если дорога обвалится, то не будет связи с городом. Срочно нужен ремонт, тротуар обвалился, перекрыли дорогу, по которой дети и родители ходят в школу, детский сад, на остановки общественного транспорта», — заявляет горожанка.
Жителям предлагают ходить по дороге, обходя участок в ложбине, а там находится огромная лужа. Кроме того, рядом, по словам сибиряков, носятся автомобили, в том числе грузовой строительный автотранспорт.
Некоторые отмечают, что капремонт участка проводился в 2021 году, но уде сейчас тротуар обваливается.
«Обвал тротуара, хотя обращения были в прошлом году. Под угрозой обрушение проезжей части — единственной дороги к нашему жилью. Почему не приняты меры о запрете проезда грузовых ТС, разрушающих новую дорогу и способствующих обвалу грунта и асфальта?», — интересуется другая жительница в соцсети.
Кроме того, жители Октябрьского района по улице Дубрава заявляют, что из-за отсутствия безопасной дороги детям невозможно ходить в школу.
На жалобы горожан пообещали отреагировать мэрии, но в силу загруженности смогут ответить и не раньше 25 апреля.
Напомним, в центре Новосибирска на улице Ипподромская рухнула подпорная стенка. Специалисты разбирают завалы. В мэрии сообщили что ремонт участка займет полтора года.