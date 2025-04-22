В Новосибирске рушится дамба: целый микрорайон может отрезать от города

«Обвал тротуара, хотя обращения были в прошлом году. Под угрозой обрушение проезжей части — единственной дороги к нашему жилью. Почему не приняты меры о запрете проезда грузовых ТС, разрушающих новую дорогу и способствующих обвалу грунта и асфальта?», — интересуется другая жительница в соцсети.