Baza: В Самарской области подожгли здание районной администрации ночью 19 апреля

В данный момент правоохранители ведут поиски поджигателя. Его личность пока установить не удалось. Поджигатель будто бы знал, как расположены камеры видеонаблюдения, которые установлены на здании администрации, и какие зоны они охватывают. На записях правоохранители не видно, кто и как совершил поджег.