Baza: В Самарской области подожгли здание районной администрации ночью 19 апреля

Лицо, совершившее поджог, пока не установлено.
В Кошкинском районе неизвестным был совершен поджег административного здания. Это случилось ночью 19-го апреля. Сообщается, что личность поджигателя пока не установили.
В Следственном комитете по Самарской области возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении/повреждении имущества по факту поджога здания районной администрации в селе Кошкино.
Здание, которое подожгли, расположено на улице Советской. Ночью 19 апреля туда пришел неизвестный поджигатель, сообщает Baza. По данным телеграм- канала, возгорание произошло на 1-м этаже районной администрации. Там загорелся кабинет комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству. Огонь повредил технику, мебель и документы, которые находились в помещении.
Пожарным потребовалось около 1,5 часов, чтобы ликвидировать возгорание.
В данный момент правоохранители ведут поиски поджигателя. Его личность пока установить не удалось. Поджигатель будто бы знал, как расположены камеры видеонаблюдения, которые установлены на здании администрации, и какие зоны они охватывают. На записях правоохранители не видно, кто и как совершил поджег.
Пока в распоряжении следователей имеются только перчатки и пластиковая крышка, которые были найдены на месте преступления.
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