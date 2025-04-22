В ОАЭ из-за разлива нефти закрыли пляжи

«Несмотря на то что ситуация с разливом нефти на побережьях Фуджейры и Шарджи пока не решена, последствия выбросов незначительные, туроператоры и отельеры справляются с ними в спокойном режиме. Кроме того, эксперты туристической отрасли обращают внимание, что несмотря на географическую близость, одни пляжи Шарджи и Фуджейры могут быть закрыты, но соседние — принимают туристов. То есть ситуация находится под контролем и решения принимаются исходя из текущего положения дел, а не в отношении всей береговой линии», — указали в АТОР.