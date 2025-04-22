В ОАЭ из-за разлива нефти закрыли пляжи

«Несколько пляжей на берегу Оманского залива в ОАЭ (на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа) остаются закрытыми из-за разлива нефти. Накануне стало известно, что запреты на купание коснулись и пляжа Кальба в эмирате Шарджа. Специфика в том, что туда доставляли шаттлами российских туристов из некоторых прибрежных отелей, пострадавших от выбросов раньше», — говорится в сообщении.
Но жалоб и просьб о переселении от российских туристов туроператоры получают минимальное количество, уточнили в АТОР.
По информации Coral Travel, отели на пляже Кальба и рядом не относятся к топу предпочтений их клиентов. Еще один туроператор рассказал, что запросы о переселении от туристов есть, они отрабатываются — подбираются альтернативные варианты, но массового характера это явление не носит. В Pegas Touristik отметили, что решают вопросы клиентов «в рабочем порядке». Представители «Русского экспресса» жалоб от клиентов не получали, а в качестве альтернативы для тех, кто не сможет купаться на Кальбе, предоставят доступ к пляжу Мербе.
«Несмотря на то что ситуация с разливом нефти на побережьях Фуджейры и Шарджи пока не решена, последствия выбросов незначительные, туроператоры и отельеры справляются с ними в спокойном режиме. Кроме того, эксперты туристической отрасли обращают внимание, что несмотря на географическую близость, одни пляжи Шарджи и Фуджейры могут быть закрыты, но соседние — принимают туристов. То есть ситуация находится под контролем и решения принимаются исходя из текущего положения дел, а не в отношении всей береговой линии», — указали в АТОР.