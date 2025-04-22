В аэропорту Сургута мужчина выбежал на летное поле, пытаясь догнать самолет

По данным ведомства, ночью 18 апреля житель Дагестана 1990 года рождения, получив посадочный талон, прошел в стерильную зону аэропорта Сургута, где уснул в ожидании своего рейса до Махачкалы. Как отметили в полиции, мужчина был трезв.
«Проснулся, пошел покурить в отведенное место на улице и увидел, что к его самолету подъехал автобус с пассажирами и началась посадка. Он браво перемахнул через забор и понесся навстречу этому самолету. Пресекли, переговорили с ним. Умысла на нарушение общественного порядка не усмотрели, поэтому к административной отнесенности привлекать его не стали», — сказал собеседник агентства.
Самолет улетел без незадачливого пассажира, добавили в управлении.