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В аэропорту Сургута мужчина выбежал на летное поле, пытаясь догнать самолет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Житель Дагестана, проспавший посадку на рейс Сургут-Махачкала, перелез через забор и выбежал на летное поле в попытке остановить самолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, ночью 18 апреля житель Дагестана 1990 года рождения, получив посадочный талон, прошел в стерильную зону аэропорта Сургута, где уснул в ожидании своего рейса до Махачкалы. Как отметили в полиции, мужчина был трезв.

«Проснулся, пошел покурить в отведенное место на улице и увидел, что к его самолету подъехал автобус с пассажирами и началась посадка. Он браво перемахнул через забор и понесся навстречу этому самолету. Пресекли, переговорили с ним. Умысла на нарушение общественного порядка не усмотрели, поэтому к административной отнесенности привлекать его не стали», — сказал собеседник агентства.

Самолет улетел без незадачливого пассажира, добавили в управлении.