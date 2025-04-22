Мать из Канска, жестоко убившую троих детей, направят на экспертизу в Москву

Напомним, что трагедия произошла 14 апреля в частном доме Канска. Там были обнаружены тела трех детей — 8-летнего мальчика, 4-летней девочки и 7-месячного мальчика. По версии следствия, детей зарубила топором их 29-летняя мать. Свидетелем расправы над детьми стал четвертый ребенок — 7-летний мальчик, который вернулся домой со школы. Позже мать отвела его к своим родителям и рассказала о случившемся. Решением суда женщина заключена под стражу. Выяснилось, что в сентябре прошлого года у женщины была диагностирована шизофрения.