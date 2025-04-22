Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать из Канска, жестоко убившую троих детей, направят на экспертизу в Москву

КРАСНОЯРСК, 22 апреля, ФедералПресс. Жительница Красноярского края, которая обвиняется в убийстве своих трех детей, пройдет комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время женщину этапируют в Москву. Об этом «ФедералПресс» сообщила старший помощник руководителя Красноярского управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Источник: РИА "Новости"

«Экспертиза пройдет в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве», — отметила сотрудница ведомства.

В ведомстве уточнили, что все следственные действия в отношении отца убитых детей пройдут в Красноярском крае.

Напомним, что трагедия произошла 14 апреля в частном доме Канска. Там были обнаружены тела трех детей — 8-летнего мальчика, 4-летней девочки и 7-месячного мальчика. По версии следствия, детей зарубила топором их 29-летняя мать. Свидетелем расправы над детьми стал четвертый ребенок — 7-летний мальчик, который вернулся домой со школы. Позже мать отвела его к своим родителям и рассказала о случившемся. Решением суда женщина заключена под стражу. Выяснилось, что в сентябре прошлого года у женщины была диагностирована шизофрения.