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ТАСС: в Югре несколько школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудников и учеников нескольких школ эвакуировали в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа из-за сообщения о минировании. Здания проверяют силовики на наличие опасных предметов, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за сообщений о минировании в Нижневартовске эвакуировали несколько школ. В настоящее время идет проверка на наличие опасных предметов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают представители силовых структур.