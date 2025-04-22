ТАСС: в Югре несколько школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

«Из-за сообщений о минировании в Нижневартовске эвакуировали несколько школ. В настоящее время идет проверка на наличие опасных предметов», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают представители силовых структур.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудников и учеников нескольких школ эвакуировали в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа из-за сообщения о минировании. Здания проверяют силовики на наличие опасных предметов, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.
«Из-за сообщений о минировании в Нижневартовске эвакуировали несколько школ. В настоящее время идет проверка на наличие опасных предметов», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают представители силовых структур.