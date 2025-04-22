Опасный вирус нашли в водопроводной воде свердловского города

Проба воды была взята после коммунальной аварии, которая произошла на водоводе 18 апреля. После этого ведомство выдало мэрии Асбеста ряд предписаний. В частности, в городе должны провести меры по обеззараживанию питьевой воды, усилить лабораторный контроль за водой и промыть сети.