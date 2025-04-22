Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасный вирус нашли в водопроводной воде свердловского города

Роспотребнадзор начал проверку из-за обнаружения гепатита А в водопроводе Асбеста.

В Свердловской области обнаружен гепатит А в водопроводной воде в Асбесте. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по области.

Проба воды была взята после коммунальной аварии, которая произошла на водоводе 18 апреля. После этого ведомство выдало мэрии Асбеста ряд предписаний. В частности, в городе должны провести меры по обеззараживанию питьевой воды, усилить лабораторный контроль за водой и промыть сети.

Уже к 20 апреля следы вируса из воды исчезли по результатам новых исследований. Тем не менее горожанам рекомендовано отстаивать и кипятить водопроводную воду перед употреблением.

«В отношении МУП “Горэнерго” Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора продолжает контрольное (надзорное) мероприятие. О сложившейся ситуации проинформирован врио губернатора Свердловской области Денис Паслер», — говорится в сообщении.