Опасный вирус нашли в водопроводной воде свердловского города

В Свердловской области обнаружен гепатит А в водопроводной воде в Асбесте. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по области.
Проба воды была взята после коммунальной аварии, которая произошла на водоводе 18 апреля. После этого ведомство выдало мэрии Асбеста ряд предписаний. В частности, в городе должны провести меры по обеззараживанию питьевой воды, усилить лабораторный контроль за водой и промыть сети.
Уже к 20 апреля следы вируса из воды исчезли по результатам новых исследований. Тем не менее горожанам рекомендовано отстаивать и кипятить водопроводную воду перед употреблением.
«В отношении МУП “Горэнерго” Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора продолжает контрольное (надзорное) мероприятие. О сложившейся ситуации проинформирован врио губернатора Свердловской области Денис Паслер», — говорится в сообщении.