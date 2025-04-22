В Воронежской области водитель мопеда врезался в мотоцикл и погиб

— Всего 21 апреля в Воронежской области случилось 94 ДТП. Из них в Воронеже — 64, на дорогах в районах — 23, на федеральных трассах −7. В трех авариях погиб один человек, трое получили травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.