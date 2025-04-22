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В Воронежской области водитель мопеда врезался в мотоцикл и погиб

В Россошанском районе 60-летний мужчина на мопеде «Ирбис» столкнулся с мотоциклом «Стелс» и получил смертельные травмы.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В понедельник, 21 апреля, в 18.38 в селе Нижний Карабут Россошанского района у дома № 10 по улице Центральной случилась авария.

60-летний местный житель, руливший мопедом «Ирбис» не пропустил ехавший по главной дороге мотоцикл «Стелс». Последствия ДТП были ужасными. Водитель мопеда умер до приезда скорой. 39-летний мотоциклист, также местный житель, был госпитализирован. Он получил травмы разной степени тяжести.

— Всего 21 апреля в Воронежской области случилось 94 ДТП. Из них в Воронеже — 64, на дорогах в районах — 23, на федеральных трассах −7. В трех авариях погиб один человек, трое получили травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.