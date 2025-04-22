С 26 апреля в Башкирии запустят садовые автобусные маршруты

С 1 мая к ним добавятся рейсы в Баймаке, Янауле, Агидели и Октябрьском. В частности, в последнем городе будут обслуживаться садовые товарищества «Газовик Швейник» и «Родничок-2». С середины мая начнет курсировать маршрут между Дубками и Воротыновкой в Мелеузе.