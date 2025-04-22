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С 26 апреля в Башкирии запустят садовые автобусные маршруты

В Башкирии запустят 18 дополнительных автобусных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

С 26 апреля в Башкирии начнут работу новые автобусные маршруты, предназначенные для перевозки дачников. Среди первых запускаемых направлений числятся маршруты в Нефтекамске, Салавате, Ишимбае, Стерлитамаке и Белорецке, сообщили в «Башавтотрансе».

С 1 мая к ним добавятся рейсы в Баймаке, Янауле, Агидели и Октябрьском. В частности, в последнем городе будут обслуживаться садовые товарищества «Газовик Швейник» и «Родничок-2». С середины мая начнет курсировать маршрут между Дубками и Воротыновкой в Мелеузе.

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