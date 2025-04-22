Инструктор автошколы в Черняховске предлагал клиентам купить права

Схема мошенничества заключалась в следующем: инструктор предлагал своим ученикам получить водительские права без фактической сдачи экзамена в ГИБДД. За денежное вознаграждение в размере 42,5 тысячи рублей с человека (общая сумма составила 170 тысяч рублей от четырех учеников) он обещал организовать получение удостоверения вне зависимости от результатов экзамена. При этом мужчина заведомо знал, что не сможет выполнить свои обещания, и присвоил полученные деньги.