Инструктор автошколы в Черняховске предлагал клиентам купить права

По данным следствия, двое местных жителей — 55-летний и 51-летний мужчины — обвиняются в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве. Основной фигурант дела — 55-летний житель города, который работал инструктором по вождению в автошколе.
Схема мошенничества заключалась в следующем: инструктор предлагал своим ученикам получить водительские права без фактической сдачи экзамена в ГИБДД. За денежное вознаграждение в размере 42,5 тысячи рублей с человека (общая сумма составила 170 тысяч рублей от четырех учеников) он обещал организовать получение удостоверения вне зависимости от результатов экзамена. При этом мужчина заведомо знал, что не сможет выполнить свои обещания, и присвоил полученные деньги.
В одном из случаев ему помог сотрудник автошколы, который сообщил одному из учеников о возможности «купить» права через инструктора.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Отдельно расследуются дела в отношении самих учеников автошколы, которые участвовали в этой схеме.
Действия фигурантов квалифицируются по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 5 статьи 33 в связи с частью 2 статьи 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве), сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.