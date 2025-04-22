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Донского экс-министра ЖКХ приговорили к 6 годам и 8 месяцам заключения

Ростовская область, 22 апреля 2025. DON24.RU. Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера приговорили к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба донских судов.

Источник: Don24.ru

«Судом установлено, что Андрей Майер в период времени с 26 сентября 2018 года по 16 марта 2020 года совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий при реализации государственной программы Ростовской области “Формирование современной городской среды на территории Ростовской области” и организации и проведении областного конкурса проекта благоустройства общественных территорий и городских парков», — пишет источник.

Андрея Майера обвиняли в незаконном освоении средств на благоустройство парка в ЖК «Вересаево» в Ростове-на-Дону и парка в Звереве.

Так, экс-чиновник незаконно израсходовал в общей сложности 868,8 млн рублей средств федерального бюджета и 18,1 млн рублей областного бюджета.

Действия Андрея Майера квалифицировали как превышение должностных полномочий, его осудили по части 2 статьи 286 УК РФ.

Приговор вынес Кировский районный суд Ростова.

«По совокупности преступлений на основании ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения основного и дополнительного наказания, назначенного по данному приговору и по приговору Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 10.03.2023, Майеру А. Ф. окончательно назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пишет источник.

Также мужчину на три года лишили права работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что экс-министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой продлили арест до 2 июля.