Донского экс-министра ЖКХ приговорили к 6 годам и 8 месяцам заключения

«Судом установлено, что Андрей Майер в период времени с 26 сентября 2018 года по 16 марта 2020 года совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий при реализации государственной программы Ростовской области “Формирование современной городской среды на территории Ростовской области” и организации и проведении областного конкурса проекта благоустройства общественных территорий и городских парков», — пишет источник.
Андрея Майера обвиняли в незаконном освоении средств на благоустройство парка в ЖК «Вересаево» в Ростове-на-Дону и парка в Звереве.
Так, экс-чиновник незаконно израсходовал в общей сложности 868,8 млн рублей средств федерального бюджета и 18,1 млн рублей областного бюджета.
Действия Андрея Майера квалифицировали как превышение должностных полномочий, его осудили по части 2 статьи 286 УК РФ.
Приговор вынес Кировский районный суд Ростова.
«По совокупности преступлений на основании ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения основного и дополнительного наказания, назначенного по данному приговору и по приговору Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 10.03.2023, Майеру А. Ф. окончательно назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пишет источник.
Также мужчину на три года лишили права работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Ранее сообщалось, что экс-министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой продлили арест до 2 июля.