Донского экс-министра ЖКХ приговорили к 6 годам и 8 месяцам заключения

«Судом установлено, что Андрей Майер в период времени с 26 сентября 2018 года по 16 марта 2020 года совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий при реализации государственной программы Ростовской области “Формирование современной городской среды на территории Ростовской области” и организации и проведении областного конкурса проекта благоустройства общественных территорий и городских парков», — пишет источник.