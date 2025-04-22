В здании фитнес-клуба в Казани загорелась сауна

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в помещении загорелось потолочное перекрытие.
До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет.
Специалисты выясняют причины пожара.
Сегодня в здании фитнес-клуба IcePower&Fitness в стилобате высотки ЖК Олимп на Рихарда Зорге загорелась сауна.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в помещении загорелось потолочное перекрытие.
До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет.
Специалисты выясняют причины пожара.