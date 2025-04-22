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В здании фитнес-клуба в Казани загорелась сауна

Сегодня в здании фитнес-клуба IcePower&Fitness в стилобате высотки ЖК Олимп на Рихарда Зорге загорелась сауна.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в помещении загорелось потолочное перекрытие.

До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет.

Специалисты выясняют причины пожара.