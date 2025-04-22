На Кубани раскрыли схему «черных банкиров» с доходом более 57 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, участники схемы подделывали платежные документы и отправляли их в банки для осуществления переводов. Для маскировки незаконной деятельности обвиняемые зарегистрировали 22 фиктивные организации на подставных лиц. По версии правоохранителей, речь идет о хорошо организованной преступной группе, которая систематически нарушала финансовое законодательство.



На фигурантов дела заведены уголовные производства по статьям 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (подделка платежных документов) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлиц). Уголовное дело передано в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.