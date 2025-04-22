В Иркутске сразу шесть автомобилей столкнулись между собой

Сразу шесть автомобилей столкнулись в Ленинском округе Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, авария произошла 22 апреля около 12:50.
— По предварительной информации, водитель «Мерседеса» ехал в сторону микрорайона Иркутск-2. В районе пересечения улицы Трактовой с улицей Генерала Доватора он выехал на перекресток, когда горел запрещающий сигнал светофора, там и столкнулся с «Тойотой Пассо», после чего «Мерседес» перевернулся. Во время аварии на встречной полосе он также задел «Тойоту Филдер», которая после повредила машины «Митсубиши», «Хонда» и «Киа», — рассказывают в ведомстве.
ДТП произошло 22 апреля. ГУ МВД по Иркутской области.
Предварительно известно, что в массовом ДТП никто не пострадал. Инспекторам ДПС удалось установить, что водитель перевернувшегося «Мерседеса» находился за рулем без прав.
Сейчас на месте работают госавтоинспекторы, им предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего. В это время на улице, где все случилось, образовалась пробка. Стоит учитывать это при планировании маршрута.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе раскрыли мошенничество с участком стоимостью более 70 млн.