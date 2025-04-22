В Иркутске сразу шесть автомобилей столкнулись между собой

— По предварительной информации, водитель «Мерседеса» ехал в сторону микрорайона Иркутск-2. В районе пересечения улицы Трактовой с улицей Генерала Доватора он выехал на перекресток, когда горел запрещающий сигнал светофора, там и столкнулся с «Тойотой Пассо», после чего «Мерседес» перевернулся. Во время аварии на встречной полосе он также задел «Тойоту Филдер», которая после повредила машины «Митсубиши», «Хонда» и «Киа», — рассказывают в ведомстве.