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В Иркутске сразу шесть автомобилей столкнулись между собой

Во время аварии «Мерседес» перевернулся на крышу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сразу шесть автомобилей столкнулись в Ленинском округе Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, авария произошла 22 апреля около 12:50.

— По предварительной информации, водитель «Мерседеса» ехал в сторону микрорайона Иркутск-2. В районе пересечения улицы Трактовой с улицей Генерала Доватора он выехал на перекресток, когда горел запрещающий сигнал светофора, там и столкнулся с «Тойотой Пассо», после чего «Мерседес» перевернулся. Во время аварии на встречной полосе он также задел «Тойоту Филдер», которая после повредила машины «Митсубиши», «Хонда» и «Киа», — рассказывают в ведомстве.

ДТП произошло 22 апреля. ГУ МВД по Иркутской области.

Предварительно известно, что в массовом ДТП никто не пострадал. Инспекторам ДПС удалось установить, что водитель перевернувшегося «Мерседеса» находился за рулем без прав.

Сейчас на месте работают госавтоинспекторы, им предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего. В это время на улице, где все случилось, образовалась пробка. Стоит учитывать это при планировании маршрута.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе раскрыли мошенничество с участком стоимостью более 70 млн.