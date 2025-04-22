Сын Виталия Кушнарева отказался проходить допрос прокурора на суде

В процессе заседания прокурор предложил допросить жену и старшего сына Виталия Кушнарева. Они отказались, ссылаясь на отсутствие документов. Однако в деле уже были сканы их паспортов. Суд объявил 10-минутную паузу, чтобы принести все необходимое.