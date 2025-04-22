Сын Виталия Кушнарева отказался проходить допрос прокурора на суде

Виталию Кушнареву вменяют сразу две статьи: «Незаконное хранение оружия», а также «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, бывший чиновник потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 миллионов рублей.
Доставку обвиняемого ждали больше четырех часов. Из-за этого суд начался не в 14:00, а около 18:30. Однако из-за утомительного ожидания сил у стороны обвинения и стороны защиты было достаточно.
В процессе заседания прокурор предложил допросить жену и старшего сына Виталия Кушнарева. Они отказались, ссылаясь на отсутствие документов. Однако в деле уже были сканы их паспортов. Суд объявил 10-минутную паузу, чтобы принести все необходимое.
После короткого перерыва в зале суда остался лишь сын Владислав. Стоит отметить, что молодой человек провел свой 29-й день рождения в стенах суда.
Судья расспросил Владислава Кушнарева о семейном положении, месте работы и прочем. Однако, когда начал задавать вопросы прокурор, молодой человек отказался отвечать.
«Нет, в данный момент я не готов», — сказал Владислав Кушнарев.
Прокурор принял позицию сына и предложил позвать Оксану Кушнареву. Сторона защиты сообщила судье, что ее сегодня не будет.
Сын экс-чиновника родился в хуторе Михайлов и проживает в Москве с семьей. Владислав учился в СПбГУГА на факультете Летной эксплуатации и работает пилотом авиакомпании «Азимут».