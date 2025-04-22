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Под Новосибирском дошло до суда дело о контрабанде самородного золота

37-летний вахтовик обвиняется по двум статьям УК РФ.

Источник: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на контрабанду самородного золота. Об этом во вторник, 22 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

На скамье подсудимых окажется 37-летний вахтовик золотодобывающего предприятия. По версии следствия, в 2024 году он при неустановленных обстоятельства приобрёл в Иркутской области самородное золото, которое затем переплавил в слитки кустарным способом.

После этого он перевёз в Новосибирск драгметаллы массой более 1 кг и стоимостью свыше 7,5 млн рублей, чтобы вывезти их за рубёж самолётом.

«Незаконные действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов при прохождении входного контроля в международном аэропорту Толмачево имени А. И. Покрышкина, драгоценные металлы изъяты из незаконного оборота», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело по существу рассмотрит Обской городской суд.