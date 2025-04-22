Минская милиция задержала директора частного предприятия после визита к барберу

Так, правоохранителями был задержан 41-летний директор одного из частных предприятий столицы. Мужчина посетил 30-летнего барбера и приобрел у него опасный психотроп. Наркотик сотрудники наркоконтроля обнаружили у него в номере отеля. Изъято несколько разовых доз особо опасного вещества.