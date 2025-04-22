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Минская милиция задержала директора частного предприятия после визита к барберу

В Минске директор предприятия задержан после похода к барберу.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала директора частного предприятия после визита к барберу. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, правоохранителями был задержан 41-летний директор одного из частных предприятий столицы. Мужчина посетил 30-летнего барбера и приобрел у него опасный психотроп. Наркотик сотрудники наркоконтроля обнаружили у него в номере отеля. Изъято несколько разовых доз особо опасного вещества.

Установлено, что сам барбер купил психотроп у другого своего клиента, 31-летнего минчанина. Оба фигуранта также задержаны. Последний оказался дилером, приобретавшем наркотики в теневом наркомаркете.

Идет следствие.

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