Минская милиция задержала директора частного предприятия после визита к барберу

В Минске милиция задержала директора частного предприятия после визита к барберу. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, правоохранителями был задержан 41-летний директор одного из частных предприятий столицы. Мужчина посетил 30-летнего барбера и приобрел у него опасный психотроп. Наркотик сотрудники наркоконтроля обнаружили у него в номере отеля. Изъято несколько разовых доз особо опасного вещества.
Установлено, что сам барбер купил психотроп у другого своего клиента, 31-летнего минчанина. Оба фигуранта также задержаны. Последний оказался дилером, приобретавшем наркотики в теневом наркомаркете.
Идет следствие.
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