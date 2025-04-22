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21 пострадавший в кафе «Мехико» в Братске получит компенсации

21 братчанин, отравившийся после обеда в кафе «Мехико» в июне 2024 года, получит компенсацию.

Источник: Freepik

Такое решение принял Братский городской суд.

20 человек получит по 25 тысяч рублей, один — 50 тысяч. Также владельцы кафе выплатят штрафы в пользу пострадавших. 20 отравившихся получат по 12,2 тысячи рублей, один — 25 тысяч рублей.

Банкет, после которого посетители почувствовали себя плохо, проходил 28 июня 2024 года. В больницы попало более 30 человек, в том числе восемь детей. В кафе обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 62-летнего владельца кафе задержали, ему предъявлено обвинение. Кафе было закрыто.