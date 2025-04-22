21 пострадавший в кафе «Мехико» в Братске получит компенсации

Банкет, после которого посетители почувствовали себя плохо, проходил 28 июня 2024 года. В больницы попало более 30 человек, в том числе восемь детей. В кафе обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 62-летнего владельца кафе задержали, ему предъявлено обвинение. Кафе было закрыто.