21 пострадавший в кафе «Мехико» в Братске получит компенсации

Такое решение принял Братский городской суд.
20 человек получит по 25 тысяч рублей, один — 50 тысяч. Также владельцы кафе выплатят штрафы в пользу пострадавших. 20 отравившихся получат по 12,2 тысячи рублей, один — 25 тысяч рублей.
Банкет, после которого посетители почувствовали себя плохо, проходил 28 июня 2024 года. В больницы попало более 30 человек, в том числе восемь детей. В кафе обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, 62-летнего владельца кафе задержали, ему предъявлено обвинение. Кафе было закрыто.