Российский школьник «задекларировал» накопления матери и оставил ее без 10 млн рублей

С 17 по 21 апреля мальчик общался с неизвестным, который убедил его передать несколько миллионов рублей с целью «декларирования». Школьник передавал крупные суммы незнакомцам, которые якобы помещали их на «безопасный» счет. В итоге ребенок отдал 9,9 млн наличными и перевел еще 350 тысяч рублей.