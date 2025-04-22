Ученый Петр Бухарицин пропал во время экспедиции в районе острова Укатный

Петру Бухарицину 76 лет. С 1990-х он занимается морской гидрофизикой, гидрологией Каспийского моря и изучает биологическое разнообразие в регионе Каспийского моря. С того же времени он является ведущим научным сотрудником Института водных проблем РАН, профессором кафедры «Инженерная экология и природообустройство» Астраханского государственного технического университета. На его счету — более 400 научных работ, в том числе создание атласа ледовых образований Каспийского моря и гидрологических карт Астраханской области.