Более 500 человек эвакуировали из уфимской школы

В школе № 19 имени Б. И. Северинова на улице Менделеева в Уфе произошла эвакуация. Из здания были выведены 520 человек.
Как пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии, причиной приостановки учебного процесса послужило срабатывание автоматической противопожарной системы. ОКазалось, что на кухне школы образовался сильный пар при готовке, на который и среагировал датчик.
Пострадавших не зафиксировано, аварийные службы завершили работу на месте, добавили в МЧС.
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