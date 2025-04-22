Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 500 человек эвакуировали из уфимской школы

В Уфе из школы эвакуировали 520 человек.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 19 имени Б. И. Северинова на улице Менделеева в Уфе произошла эвакуация. Из здания были выведены 520 человек.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии, причиной приостановки учебного процесса послужило срабатывание автоматической противопожарной системы. ОКазалось, что на кухне школы образовался сильный пар при готовке, на который и среагировал датчик.

Пострадавших не зафиксировано, аварийные службы завершили работу на месте, добавили в МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.