Два вездехода с геологами ушли под лед в Хабаровском крае

В Тугуро-Чумиканском районе на слиянии рек Уда и Шевли два вездехода с тремя геологами провалились под лед. Люди провели 17 часов на крышах полузатонувших машин, ожидая помощи. Об этом сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.
Для эвакуации пострадавших был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Спасательная операция была осложнена сильным ветром, хрупким льдом и течением реки.
Благодаря профессионализму спасателей, геологи были успешно эвакуированы с помощью лебедки. Им была оказана первая помощь, предоставлено горячее питье, и они были доставлены в поселок Февральск.
Жизни и здоровью спасённых ничего не угрожает. Операция проведена оперативно и профессионально, что позволило спасти людей в экстремальных условиях.