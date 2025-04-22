Два вездехода с геологами ушли под лед в Хабаровском крае

В Тугуро-Чумиканском районе на слиянии рек Уда и Шевли два вездехода с тремя геологами провалились под лед. Люди провели 17 часов на крышах полузатонувших машин, ожидая помощи. Об этом сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.