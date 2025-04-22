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Два вездехода с геологами ушли под лед в Хабаровском крае

В Тугуро-Чумиканском районе на слиянии рек Уда и Шевли два вездехода с тремя геологами провалились под лед.

Источник: МК

В Тугуро-Чумиканском районе на слиянии рек Уда и Шевли два вездехода с тремя геологами провалились под лед. Люди провели 17 часов на крышах полузатонувших машин, ожидая помощи. Об этом сообщает МЧС России по Хабаровскому краю.

Для эвакуации пострадавших был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Спасательная операция была осложнена сильным ветром, хрупким льдом и течением реки.

Благодаря профессионализму спасателей, геологи были успешно эвакуированы с помощью лебедки. Им была оказана первая помощь, предоставлено горячее питье, и они были доставлены в поселок Февральск.

Жизни и здоровью спасённых ничего не угрожает. Операция проведена оперативно и профессионально, что позволило спасти людей в экстремальных условиях.