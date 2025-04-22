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Потолок обрушился в воронежской школе № 47 во время уроков

Никто из учеников не пострадал.

В одном из кабинетов школы № 47 на улице Беговой в Воронеже утром вторника, 22 апреля, обрушился потолок. Кадрами происшествия поделились очевидцы в соцсетях.

В городской администрации сообщили, что фрагмент штукатурки упал на несколько секций навесного потолка, а те в свою очередь рухнули вниз. Никто из школьников не пострадал. Уроки, проходившие в этом кабинете, перенесли в другие учебные помещения.

Специалисты, которые прибыли на место, уже починили потолок. Также они проверили другие участки на возможное отслоение штукатурки.