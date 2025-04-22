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Суд 24 апреля огласит приговор генералу Ивану Попову

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля огласит приговор по итогам рассмотрения уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом ТАСС сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня последнее слово Ивана Попова, а затем судья уйдет в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого назначено на 24 апреля в 12:00 мск», — сказал собеседник агентства.

По итогам рассмотрения уголовного дела по существу в Тамбове защита генерала попросила военный суд вынести ему оправдательный приговор. Военный прокурор настаивает на обвинительном приговоре, запросив для него шесть лет колонии, лишение звания генерал-майора и штраф в размере 800 тыс. рублей. Генерал Попов и второй фигурант дела — бизнесмен Сергей Моисеев, который со стадии предварительного следствия занимал признательную позицию, выступят 22 апреля в суде с последним словом.

Попов был арестован 17 мая 2024 года, но спустя два месяца военный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. 28 февраля суд ужесточил ему меру пресечения, вновь отправив в СИЗО. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. С момента возбуждения уголовного дела генерал отвергал все обвинения.

По данным следствия, генерал действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Цоков погиб в зоне специальной военной операции летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России, дело в его отношении прекращено. Моисеев содержался в СИЗО, но суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. На стадии предварительного следствия он дал признательные показания по делу, но изменил их в ходе рассмотрения уголовного дела по существу, заявив, что оговорил двух генералов. Для него прокурор в прениях попросил 5,5 года колонии общего режима.