Суд 24 апреля огласит приговор генералу Ивану Попову

По данным следствия, генерал действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Цоков погиб в зоне специальной военной операции летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России, дело в его отношении прекращено. Моисеев содержался в СИЗО, но суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. На стадии предварительного следствия он дал признательные показания по делу, но изменил их в ходе рассмотрения уголовного дела по существу, заявив, что оговорил двух генералов. Для него прокурор в прениях попросил 5,5 года колонии общего режима.