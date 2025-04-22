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Жителя Самарской области будут судить за взятку врачам в 180 тыс. рублей

За эти деньги ему должны были поставить инвалидность.

За эти деньги ему должны были поставить инвалидность. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального СУ СКР.

52-летний мужчина передал 180 тыс. рублей знакомой около одного из домов в Кинеле. Их планировали донести до сотрудников медучреждения, уточнили правоохранители.

Взамен те должны были поставить инвалидность злоумышленнику. По факту оснований для этого не выявили. Стражи порядка закончили расследование. Материалы — в суде.

Ранее писали, что в губернии рассмотрят уголовное дело в отношении экс-главы Дептранса Тольятти Баннова.

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