В Красноярске задержали участника мошеннической схемы из столицы

На него вышли после того, как жертва обмана обратилась в полицию и указала на молодого человека как на курьера, который приезжал за ее сбережениями. 85-летняя жительница Красноярска под давлением представившегося силовиком афериста передала прибывшему за деньгами помощнику мошенников свои сбережения — 160 тысяч рублей. Ей обещали, что деньги вернут после «проведения экспертизы» и «банковского декларирования». Не дождавшись, женщина обратилась за помощью в полицию.