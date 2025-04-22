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В Красноярске задержали участника мошеннической схемы из столицы

Житель Москвы приехал в Красноярский край обманывать пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске задержали 25-летнего жителя Москвы, который, по версии следствия, приехал в Сибирь из столицы для участия в мошеннической схеме. Об этом 22 апреля сообщили в МВД по Красноярскому краю.

На него вышли после того, как жертва обмана обратилась в полицию и указала на молодого человека как на курьера, который приезжал за ее сбережениями. 85-летняя жительница Красноярска под давлением представившегося силовиком афериста передала прибывшему за деньгами помощнику мошенников свои сбережения — 160 тысяч рублей. Ей обещали, что деньги вернут после «проведения экспертизы» и «банковского декларирования». Не дождавшись, женщина обратилась за помощью в полицию.

Курьера удалось найти. Выяснилось, что парень нашел подработку в сети и прилетел в Красноярск по просьбе «работодателей».

На него завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Он дожидается суда под стражей.