В Забайкалье выявили 74 виновников ландшафтных пожаров

«На данный момент установлено 74 виновника ландшафтных пожаров: 60 виновников пожаров сухой травы и 14 виновников лесных пожаров. Из 74 виновников 33, к сожалению, это несовершеннолетние граждане. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа составляет более 270 тыс. рублей», — сказал Минин.
Он добавил, что на данный момент по факту лесных пожаров в Забайкалье возбуждено семь уголовных дел по ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Одно дело уже считается раскрытым — установлен подозреваемый, материалы готовятся для направления в суд. С виновников лесных пожаров в Забайкалье будут взыскивать не только штрафы, но и суммы ущерба природе и затраты на тушение возгораний.
«С начала года на территории Забайкальского края зарегистрировано 912 ландшафтных пожаров на площади более 340 тыс. га. Из них 590 пожаров сухой травы на площади 46 тыс. га и 322 лесных пожаров, площадь составляет 295 тыс. га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост количества лесных пожаров на 144 случая и увеличение площади в 12 раз», — отметил Минин.
Начальник управления государственного надзора и охраны леса — заместитель главного государственного лесного инспектора Забайкальского края Зоригто Дагбаев в ходе брифинга сообщил, что по данным на 11:00 (05:00 мск) 22 апреля в Забайкалье зафиксировано 56 лесных пожаров на площади более 168 тыс. га. Из них 52 действующие и 4 локализованы.
Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявили с 24 марта. С 7 апреля в лесах введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Практически все возгорания возникают по вине людей. В связи с этим в Забайкалье объявлено вознаграждение до 250 тыс. рублей за информацию о поджигателях леса и помощь в их поимке. С 17 апреля в регионе введены дополнительные противопожарные меры — теперь местные жители должны согласовывать с главами муниципалитетов перемещение по дорогам местного значения. 22 и 23 апреля в Забайкалье объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается очень сильный ветер 25−28 м/с.