В Забайкалье выявили 74 виновников ландшафтных пожаров

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявили с 24 марта. С 7 апреля в лесах введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Практически все возгорания возникают по вине людей. В связи с этим в Забайкалье объявлено вознаграждение до 250 тыс. рублей за информацию о поджигателях леса и помощь в их поимке. С 17 апреля в регионе введены дополнительные противопожарные меры — теперь местные жители должны согласовывать с главами муниципалитетов перемещение по дорогам местного значения. 22 и 23 апреля в Забайкалье объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается очень сильный ветер 25−28 м/с.