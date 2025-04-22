«21 апреля в 12.16 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Западная Двина в Витебске по ул. Максима Горького», — рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1954 года рождения, пенсионер.
22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в Западной Двине утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
«21 апреля в 12.16 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Западная Двина в Витебске по ул. Максима Горького», — рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1954 года рождения, пенсионер.