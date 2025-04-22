Мошенники подделали аккаунт главы Могилевщины Исаченко и писали чиновникам

Могилевских чиновников атаковали мошенники, притворяющиеся председателем облисполкома Анатолием Исаченко, сообщил телеграм-канал «Народный антифейк».
Так, в Телеграме могилевским чиновникам стали писать злоумышленники под видом главы области Исаченко. Мошенники действуют по старой схеме и пишут с поддельного аккаунта главы области о якобы «кураторе от КГБ».
При этом мошенники не используют фейковые аккаунты, созданные в других странах, как обычно это бывает. А, чтобы усыпить бдительность жертв, за пару минут до переписки регистрируют аккаунты на белорусский номер.
Белорусов призывают при получении подозрительных сообщений от якобы «начальников» предупредить коллег, связаться с реальным руководством, обратиться в милицию.
Тем временем минская милиция задержала директора частного предприятия после визита к барберу.
И мы писали, что вертолеты МЧС сбросили 77 тонн воды на крупный лесной пожар под Столином.