На трассе М-11 в Тверской области столкнулись два грузовика и легковушка

«Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП на М-11 в Калининском муниципальном округе. В результате ДТП двух грузовых и одного легкового автомобиля в попутном направлении произошло возгорание транспортных средств», — сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.
По предварительным данным, два человека пострадали, отмечает ведомство.
Как уточняет ГУ МЧС, в 10.54 возгорание было локализовано.
ДТП произошло на 194-м километре САД М-11 в сторону города Москва. Организован объезд на 208-м километре автодороги М-10, сообщает ведомство.