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На трассе М-11 в Тверской области столкнулись два грузовика и легковушка

РЯЗАНЬ, 22 апр — РИА Новости. Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М-11 в Тверской области, после чего загорелись, два человека пострадали, сообщило ГУ МЧС России по региону.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП на М-11 в Калининском муниципальном округе. В результате ДТП двух грузовых и одного легкового автомобиля в попутном направлении произошло возгорание транспортных средств», — сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.

По предварительным данным, два человека пострадали, отмечает ведомство.

Как уточняет ГУ МЧС, в 10.54 возгорание было локализовано.

ДТП произошло на 194-м километре САД М-11 в сторону города Москва. Организован объезд на 208-м километре автодороги М-10, сообщает ведомство.