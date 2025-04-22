Жителям Башкирии рассказали, как будут работать медучреждения в мае

Стало известно, как медучреждения Башкирии будут работать в майские праздники, которые в этом году продлятся восемь дней. График работы больниц и поликлиник опубликовал региональный Минздрав.
Так, поликлиники Башкирии 2, 3, 8 и 10 мая будут функционировать по субботнему графику — с 8:00 до 17:00, с приемом вызовов (включая неотложные) до 16:00. В праздничные дни 1 и 9 мая учреждения также откроют свои двери с 8:00 до 17:00 с аналогичным временем приема вызовов.
Жители Башкирии 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. Женские консультации будут работать в эти же дни, предоставляя возможность беременным пройти ультразвуковое скрининговое обследование.
Для проведения неонатальных скрининговых исследований биоматериалы новорожденных будут принимать с 1 по 11 мая по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, 41.
Неотложная стоматологическая помощь будет доступна с 8:00 до 16:00 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 мая.
В течение всех праздничных дней продолжится выдача лекарственных средств, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий по рецептам врачей как в амбулаторных условиях, так и на дому. Обезболивающие препараты будут отпускаться согласно графику работы аптечных пунктов сети «Башфармация».
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