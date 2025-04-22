Жителям Башкирии рассказали, как будут работать медучреждения в мае

Так, поликлиники Башкирии 2, 3, 8 и 10 мая будут функционировать по субботнему графику — с 8:00 до 17:00, с приемом вызовов (включая неотложные) до 16:00. В праздничные дни 1 и 9 мая учреждения также откроют свои двери с 8:00 до 17:00 с аналогичным временем приема вызовов.