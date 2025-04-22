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Выбегала в слезах: Что произошло с 13-летней школьницей из Ростова, которую искали всю ночь

В Ростове нашли пропавшую 13-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в понедельник, 21 апреля, произошло ЧП. 13-летняя шестиклассница не вернулась домой с уроков. Тревогу забили тут же: семья подростка, волонтеры и просто неравнодушные люди кинулись искать девочку.

Вечером в парке Западного микрорайона в кустах нашли рюкзак девочки. Однако данные о местоположении самой школьницы так и не появились. Ночь для семьи пропавшей выдалась очень напряженной.

Утром, 22 апреля, ребенка обнаружили в районе Вертолетного поля. К счастью, жизни и здоровью девочки ничего не угрожало.

По предварительным данным, у девочки произошел конфликт с другим школьником. Алексей БУЛАТОВ.

— Директор лично с утра поехала туда, — рассказали в школе «КП — Ростов-на-Дону».

По одной из версий, подросток сбежала после конфликта с другим учеником. Говорят, кто-то видел, как из здания школы шестиклассница выбегала в слезах.

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