Летевший в Петербург самолет подал сигнал ЧС из-за возможной разгерметизации

По данным КП, инцидент произошел днем накануне, 22 апреля, на борту Boeing 737 с регистрационным номером RA-73238. Самолет уже набрал высоту и перешел в горизонтальный полет, когда в кабине пилотов сработал тревожный сигнал. Экипаж незамедлительно привел в действие систему кислородных масок и установил аварийный код ответчика 7700.