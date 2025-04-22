Летевший в Петербург самолет подал сигнал ЧС из-за возможной разгерметизации

На борту рейса DP-6823 из Москвы в Петербург сработала сигнализация о разгерметизации, из-за чего перед пассажирами выпали кислородные маски. Экипаж подал сигнал ЧС.
По данным КП, инцидент произошел днем накануне, 22 апреля, на борту Boeing 737 с регистрационным номером RA-73238. Самолет уже набрал высоту и перешел в горизонтальный полет, когда в кабине пилотов сработал тревожный сигнал. Экипаж незамедлительно привел в действие систему кислородных масок и установил аварийный код ответчика 7700.
— Сигнал бедствия 7700 означает, что на борту происходит нештатная ситуация, которая может угрожать безопасности пассажиров и экипажа, — уточняется в сообщении.
Аэропорт Пулково перешел в режим повышенной готовности — был объявлен сигнал тревоги «синий», уточняется в telegram-канале «Авиаторщина». Экипажу удалось без происшествий завершить полет и посадить борт. Никто из находившихся на борту не пострадал.
Из-за происшествия обратный рейс в Москву был отменен.