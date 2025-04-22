В Самарской области прокуратура хочет переселить семью участника СВО в новый дом

Правоохранители Борского района обратили внимание на нарушение жилищных прав близких военнослужащего.
Стражи порядка уточнили: семья участника спецоперации находится в квартире дома, который признали непригодным для проживания. Других вариантов у пострадавших нет.
«По информации администрации района, в маневренном фонде отсутствует жилье необходимой площади», — уточнили в прокуратуре.
Местный прокурор обратился в суд с требованием предоставить новый дом для близких бойца. А до этого рассказывали о новом сервисе по поиску работы для участников СВО.
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