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В Самарской области прокуратура хочет переселить семью участника СВО в новый дом

Правоохранители Борского района обратили внимание на нарушение жилищных прав близких военнослужащего.

Правоохранители Борского района обратили внимание на нарушение жилищных прав близких военнослужащего.

Стражи порядка уточнили: семья участника спецоперации находится в квартире дома, который признали непригодным для проживания. Других вариантов у пострадавших нет.

«По информации администрации района, в маневренном фонде отсутствует жилье необходимой площади», — уточнили в прокуратуре.

Местный прокурор обратился в суд с требованием предоставить новый дом для близких бойца. А до этого рассказывали о новом сервисе по поиску работы для участников СВО.

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