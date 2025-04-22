Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое крымчан хотели выманить у мужчины 8 млн рублей на «взятку»

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. Двух крымчан осудили за попытку уговорить местного жителя передать им 8 млн рублей для взятки правоохранителям. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Судом установлено, что подсудимые пытались получить от местного жителя 8 млн рублей, которые они якобы должны были передать в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за способствование принятию решения об изменении меры пресечения и назначению наказания, не связанного с лишением свободы», — говорится в сообщении.

Как уточняют в надзорном ведомстве, осужденные не имели возможности, а также намерений передать эти средства сотрудникам полиции.

Подсудимые были задержаны работниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд приговорил мужчин к трем и 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.