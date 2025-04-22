Двое крымчан хотели выманить у мужчины 8 млн рублей на «взятку»

«Судом установлено, что подсудимые пытались получить от местного жителя 8 млн рублей, которые они якобы должны были передать в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за способствование принятию решения об изменении меры пресечения и назначению наказания, не связанного с лишением свободы», — говорится в сообщении.
Как уточняют в надзорном ведомстве, осужденные не имели возможности, а также намерений передать эти средства сотрудникам полиции.
Подсудимые были задержаны работниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Суд приговорил мужчин к трем и 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.