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В Тольятти ищут двух 13-тилетних девочек, которые пропали 21 апреля 2025 года

О поиске пропавших подростков объявили участники добровольческого поисково-спасательного отряда Самарской области «ЛизаАлерт».

О поиске пропавших подростков объявили участники добровольческого поисково-спасательного отряда Самарской области «ЛизаАлерт». В соцсетях поисковики опубликовали ориентировку.

По данным «ЛизаАлерт» 21 апреля 2025 года в Тольятти пропали 2 тринадцатилетние девочки — Алена Ложкина (2011 г. р.) и Мила Лейман (2011 г. р.). На данный момент информации об их местонахождении нет.

Приметы А. Ложкиной: рост 158 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза, была одета в сиреневую футболку, серые джинсы и серо-белые кеды.

Примет М. Лейман: рост 164 см, среднего телосложения, русые волосы, карие глаза, была одета в черную кофту, голубые джинсы и черно-белые кроссовки.

Всех, кто видел девочек или знает, где они могут находиться, поисковики просят обращаться по телефону инфорга поиска Елены (позывной Рубин): +79276920348.