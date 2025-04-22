В Башкирии осудили мужчину, который избил подругу табуретом

Как сообщают в Следкоме по РБ, следствием и судом было установлено, что в январе 2025 года во время бытового конфликта, мужчина начал избивать свою сожительницу. Сначала он бил ее руками и ногами, потом в ход пошел табурет, которым он нанес удары по голове и телу. Потерпевшая скончалась на месте от тупой травмы груди. После трагедии мужчина позвонил соседке и рассказал о произошедшем. Соседка вызвала полицию, фигурант был задержан.