В Башкирии осудили мужчину, который избил подругу табуретом

В Башкирии осудили мужчину, который до смерти избил возлюбленную табуретом. Житель Салавата признан виновным в смертельном избиении своей сожительницы.
Как сообщают в Следкоме по РБ, следствием и судом было установлено, что в январе 2025 года во время бытового конфликта, мужчина начал избивать свою сожительницу. Сначала он бил ее руками и ногами, потом в ход пошел табурет, которым он нанес удары по голове и телу. Потерпевшая скончалась на месте от тупой травмы груди. После трагедии мужчина позвонил соседке и рассказал о произошедшем. Соседка вызвала полицию, фигурант был задержан.
Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Он признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.