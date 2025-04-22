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Жительницу Прикамья будут судить за пособничество в приобретении поддельного документа

Кудымкарская городская прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы.

Источник: Freepik

Женщину обвиняют в пособничестве в приобретении заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права.

По версии дознания, в июне прошлого года жительница Кудымкара приобрела для коллеги, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свидетельство о подготовке водителя автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. Документ он в дальнейшем использовал в работе.

Фигурантке может грозить лишение свободы на срок до 1 года.

Уголовное дело рассмотрит Кудымкарский городской суд.