Жительницу Прикамья будут судить за пособничество в приобретении поддельного документа

По версии дознания, в июне прошлого года жительница Кудымкара приобрела для коллеги, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свидетельство о подготовке водителя автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. Документ он в дальнейшем использовал в работе.