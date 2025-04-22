Жительницу Прикамья будут судить за пособничество в приобретении поддельного документа

Женщину обвиняют в пособничестве в приобретении заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права.
По версии дознания, в июне прошлого года жительница Кудымкара приобрела для коллеги, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свидетельство о подготовке водителя автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. Документ он в дальнейшем использовал в работе.
Фигурантке может грозить лишение свободы на срок до 1 года.
Уголовное дело рассмотрит Кудымкарский городской суд.