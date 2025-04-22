В Хабаровском крае пристав присвоила 600 тыс. рублей должника

По версии следствия, судебный пристав-исполнитель, женщина 1988 года рождения, в марте 2024 года получила от должника 600 тыс. рублей в рамках исполнительного производства. Однако, вместо того чтобы принять меры по погашению задолженности, она присвоила деньги себе. Документы, подтверждающие получение денежных средств, не были оформлены, и деньги не были перечислены на депозитный счет отдела судебных приставов. В настоящее время проводится расследование, и по делу активно работают сотрудники УФСБ и ГУ ФССП.