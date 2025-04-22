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В Хабаровском крае пристав присвоила 600 тыс. рублей должника

Женщина вместо исполнения обязанностей забрала деньги себе.

Источник: ГУФССП России по Приморскому краю

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств судебным приставом-исполнителем, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».

Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по материалам прокуратуры, УФСБ России и ГУ ФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, судебный пристав-исполнитель, женщина 1988 года рождения, в марте 2024 года получила от должника 600 тыс. рублей в рамках исполнительного производства. Однако, вместо того чтобы принять меры по погашению задолженности, она присвоила деньги себе. Документы, подтверждающие получение денежных средств, не были оформлены, и деньги не были перечислены на депозитный счет отдела судебных приставов. В настоящее время проводится расследование, и по делу активно работают сотрудники УФСБ и ГУ ФССП.

Прокурорская проверка, проведенная в городе Комсомольске-на-Амуре, подтвердила факт присвоения денежных средств, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

Проверка показала, что судебный пристав не только не перевела средства на депозит, но и не оформила надлежащие документы, что является нарушением законодательства. Материалы проверки были направлены в следственный орган, после чего и было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение).

Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.