Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на складе материалов в Приморье

Крупный пожар, вспыхнувший утром 22 апреля в складских помещениях со строительными материалами на улице Лесной, 28 в посёлке Соловей-Ключ, ликвидирован, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.