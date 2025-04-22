Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на складе материалов в Приморье

Крупный пожар, вспыхнувший утром 22 апреля в складских помещениях со строительными материалами на улице Лесной, 28 в посёлке Соловей-Ключ, ликвидирован, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.
Пожар был полностью ликвидирован в 18:05. Дознаватели МЧС России рассматривают в качестве приоритетных версий его возникновения неосторожность при проведении сварочных работ и короткое замыкание электропроводки.
Проверка по факту пожара продолжается.
Добавим, что жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания составила не менее 1000 квадратных метров. Прокуратура организовала предварительную проверку.