Тайная империя борделей рухнула в Петербурге

На скамье подсудимых окажутся четверо — двое мужчин и две женщины. По версии следствия, не позднее ноября 2024 года они запустили бизнес, построенный на занятии проституцией. В распоряжении группы было не меньше пяти квартир, арендованных и специально оборудованных в Калининском, Красногвардейском, Московском и Невском районах.