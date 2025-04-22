Тайная империя борделей рухнула в Петербурге

На скамье подсудимых окажутся четверо — двое мужчин и две женщины. По версии следствия, не позднее ноября 2024 года они запустили бизнес, построенный на занятии проституцией. В распоряжении группы было не меньше пяти квартир, арендованных и специально оборудованных в Калининском, Красногвардейском, Московском и Невском районах.
Работали заведения круглосуточно, но исключительно по записи и по правилам строгой конспирации. В «штате» — девушки, приглашённые для оказания интимных услуг. Цена вопроса — 8 тысяч рублей, из которых сорок процентов шли непосредственно исполнительницам. На них, к слову, уже составлены административные протоколы за занятие проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ).
Как выяснилось, организаторы не просто управляли подпольным бизнесом, но и пытались легализовать доходы. В апреле прошлого года один из фигурантов купил автомобиль стоимостью свыше 4 миллионов рублей — теперь этот эпизод добавлен к обвинению по статье о «отмывании» преступных средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
Материалы дела переданы в Красногвардейский районный суд.