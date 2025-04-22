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В Самарской области ликвидирован пожар на полигоне «Преображенка»

Ликвидировано открытое возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Преображенка» в Самарской области во вторник, 22 апреля, в 6:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Источник: Коммерсантъ

«В настоящее время на теле полигона остаются очаги задымления на площади 450 кв. м, работа по засыпке грунтом продолжается. Задействовано 16 человек и восемь единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

На въезде на полигон осматриваются мусоровозы на предмет задымления и тления отходов, которые они перевозят.

Пожар на полигоне «Преображенка» начался в понедельник, 21 апреля, в 13:00. Загорелась территория на площади 500 кв. м. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что один из мусоровозов доставил на полигон тлеющие отходы.