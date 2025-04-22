В Самарской области ликвидирован пожар на полигоне «Преображенка»

«В настоящее время на теле полигона остаются очаги задымления на площади 450 кв. м, работа по засыпке грунтом продолжается. Задействовано 16 человек и восемь единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
На въезде на полигон осматриваются мусоровозы на предмет задымления и тления отходов, которые они перевозят.
Пожар на полигоне «Преображенка» начался в понедельник, 21 апреля, в 13:00. Загорелась территория на площади 500 кв. м. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что один из мусоровозов доставил на полигон тлеющие отходы.