Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семейную пару из Вологды задержали за похищение денег со счетов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Полицейские из Вологодской и Нижегородской областей задержали семейную пару хакеров из Вологды, которые по заданию кураторов с Украины ездили по российским регионам и с помощью sim-боксов, sim-карт и различного компьютерного оборудования похищали деньги со счетов граждан. Их задержали после попытки кражи денег со счета 74-летней жительницы Вологды, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативники ОБК УМВД России по Вологодской области совместно с коллегами из Нижегородской области и сотрудниками УФСБ России по Вологодской области задержали семейную пару. Они подозреваются в попытке похитить денежные средства с чужого банковского счета. В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные получили доступ к ее банковскому счету и намеревались перевести с него 571 тыс. рублей. Однако женщина вовремя позвонила в банк и заблокировала свои счета», — привела пресс-служба комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ (кража). Подозреваемых задержали в Нижегородской области при силовой поддержке росгвардейцев. В ходе обысков в двух арендованных квартирах и по месту их жительства изъяли sim-боксы, sim-карты, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По предварительным данным, семейная пара из Вологды по указанию анонимных кураторов из Украины в арендованных квартирах в нескольких областях устанавливала sim-боксы. С помощью этого оборудования и специализированного программного обеспечения аферисты похищали деньги с банковских счетов. В целях конспирации молодым людям советовали чаще менять место жительства и соблюдать меры предосторожности. Кураторы сами выбирали населенные пункты, искали квартиры для аренды и транспортными компаниями отправляли сим-карты.

В период с ноября 2024 года по март 2025-го злоумышленники побывали в разных городах Вологодской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей. Подозреваемые арестованы.