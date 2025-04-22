Семейную пару из Вологды задержали за похищение денег со счетов

«Оперативники ОБК УМВД России по Вологодской области совместно с коллегами из Нижегородской области и сотрудниками УФСБ России по Вологодской области задержали семейную пару. Они подозреваются в попытке похитить денежные средства с чужого банковского счета. В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные получили доступ к ее банковскому счету и намеревались перевести с него 571 тыс. рублей. Однако женщина вовремя позвонила в банк и заблокировала свои счета», — привела пресс-служба комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ (кража). Подозреваемых задержали в Нижегородской области при силовой поддержке росгвардейцев. В ходе обысков в двух арендованных квартирах и по месту их жительства изъяли sim-боксы, sim-карты, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
По предварительным данным, семейная пара из Вологды по указанию анонимных кураторов из Украины в арендованных квартирах в нескольких областях устанавливала sim-боксы. С помощью этого оборудования и специализированного программного обеспечения аферисты похищали деньги с банковских счетов. В целях конспирации молодым людям советовали чаще менять место жительства и соблюдать меры предосторожности. Кураторы сами выбирали населенные пункты, искали квартиры для аренды и транспортными компаниями отправляли сим-карты.
В период с ноября 2024 года по март 2025-го злоумышленники побывали в разных городах Вологодской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей. Подозреваемые арестованы.