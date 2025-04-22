Семейную пару из Вологды задержали за похищение денег со счетов

«Оперативники ОБК УМВД России по Вологодской области совместно с коллегами из Нижегородской области и сотрудниками УФСБ России по Вологодской области задержали семейную пару. Они подозреваются в попытке похитить денежные средства с чужого банковского счета. В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные получили доступ к ее банковскому счету и намеревались перевести с него 571 тыс. рублей. Однако женщина вовремя позвонила в банк и заблокировала свои счета», — привела пресс-служба комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.