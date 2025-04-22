Бывший директор «Красного факела» Александр Кулябин может получить 7 лет колонии

Александр Кулябин обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ). Следствие полагает, что он с 2015 по 2019 год незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну, главному режиссеру Тимофею Кулябину, в размере почти 88 тысяч рублей каждый месяц. Эти деньги проходили по финансовым документам как стимулирующие выплаты «за творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности». Всего, по оценкам следствия. в указанный период Кулябину-младшему было неправомерно начислено 5,2 млн рублей. Кроме того, экс-директору «Красного факела» инкриминировали растрату 1,7 млн рублей и присвоение принадлежащего театру компьютера.