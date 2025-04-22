Массовая гибель черепах на берегу реки шокировала жителей Анапы

Очевидец, который первым рассказал об этом в соцсетях, вытащил животных из воды и был поражен — почти у каждой черепахи на панцире были видны трещины и сколы. Лишь одна из них оказалась живой. Автор видео предполагает, что черепахи могли погибнуть неестественным путем, и не исключает умышленное насилие.



«Сложно поверить, что это просто совпадение. Такое ощущение, что кто-то просто издевался над ними», — пишет местный житель, опубликовавший кадры с места.



Пока неизвестно, что стало причиной массовой гибели животных — то ли это результат загрязнения, то ли кто-то целенаправленно вредил природе. Официальные органы пока никак не прокомментировали происходящее. Однако пользователи требуют реакции от экологических служб и правоохранителей.