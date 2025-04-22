«Списать долги за 500 000 тенге»: как казахстанцев обманывают под видом помощи

В описании такие объявления выглядят убедительно: «заявление на полное списание долгов», «иск в суд для отмены займа» и т. п. Злоумышленники ссылаются на кодексы, решения госорганов, Генеральную прокуратуру и даже Верховный суд, чтобы создать иллюзию официальности. Доверчивые граждане приобретают подобные документы, отправляют их в банки или МФО и уверены, что вопрос закрыт. Однако такие шаблоны не имеют никакой юридической силы, и финансовые организации их не принимают. В результате обязательства по кредиту остаются, а просрочки продолжают накапливаться.