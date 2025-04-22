Семеро детей погибли в огне в Башкирии

С начала года в Башкирии зарегистрировано 1855 пожаров, жертвами которых стали 89 человек, включая семерых детей. Печальную статистику сообщили в республиканском МЧС. Только за последнюю неделю произошло 260 пожаров, унесших жизни восьми человек.
Наиболее распространенными причинами трагедий остаются небрежное обращение с огнем, в том числе при курении, а также нарушения правил эксплуатации электроприборов, пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что минувшую ночь в огне погибли четверо человек.
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