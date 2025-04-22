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В Приморье потушили пожар на складах

ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля. /ТАСС/. Возгорание площадью 1 тыс. кв. м на двух складах в поселке Соловей-Ключ Приморского края потушено, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

«В 18:05 [11:05 мск] пожар полностью ликвидирован. Дознаватели МЧС России рассматривают две наиболее вероятные версии возникновения пожара, это неосторожность при проведении сварочных работ и короткое замыкание электропроводки. Проверка по факту пожара продолжается», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале прокуратуры Приморского края ранее сообщалось, что утром произошло возгорание склада строительных материалов в районе Лесной улицы в поселке Соловей-Ключ. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура поставила на контроль результаты проверки по факту произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований земельного, трудового и миграционного законодательства.