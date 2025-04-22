В Приморье потушили пожар на складах

В Telegram-канале прокуратуры Приморского края ранее сообщалось, что утром произошло возгорание склада строительных материалов в районе Лесной улицы в поселке Соловей-Ключ. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура поставила на контроль результаты проверки по факту произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований земельного, трудового и миграционного законодательства.